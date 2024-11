Forum économique Tunisie – Gabon à Libreville

Un forum économique tuniso-gabonais s’est tenu mardi 19 novembre 2024 à l’hôtel Hibiscus Louis à Libreville en présence d’officiels tunisiens et gabonais ainsi d’une centaine d’opérateurs économiques des deux pays.

Le ministre de l’Industrie gabonais François Mbongo Rafemo Bourdette a prononcé l’allocution d’ouverture du forum en mettant en relief l’importance des relations économiques entre les deux pays et le potentiel des différents secteurs au Gabon. Il a ensuite expliqué aux hommes d’affaires tunisiens que la Stratégie nationale d’industrialisation se focalise sur la transformation localement des ressources naturelles du Gabon pour favoriser la création d’emplois, le transfert de technologie et le développement régional avec la création des zones industrielles.

Khemaies Mestiri, directeur général des Relations bilatérales avec les États africains au ministère des Affaires étrangères, a, de son côté, mis en exergue les relations historiques et solides qui existent entre les deux pays, tout en insistant sur la volonté ferme des autorités tunisiennes de hisser les liens avec le Gabon au niveau d’un partenariat stratégique. La visite d’officiels tunisiens accompagnés d’une importante délégation d’hommes d’affaires témoigne de tout l’intérêt qu’accorde la Tunisie au renforcement des relations de coopération avec le Gabon dans tous les domaines d’intérêt commun.

Pour sa part, le directeur général de l’Agence nationale de promotion des investissements (Anpi), Ghislain Moanza Mboma a présenté les opportunités d’investissement dans son pays et les nouvelles mesures favorisant les échanges commerciaux avec les pays africains.

Jaziri Anis, président de Tunisia Africa Business Council (TABC), a évoqué les efforts déployés par son institution pour nouer des partenariats entre les opérateurs économiques des deux pays, compte tenu des possibilités d’augmenter les échanges commerciaux et de saisir les diverses opportunités offertes des deux côtés. Il a présenté ensuite l’expertise et le savoir-faire tunisien susceptible d’accompagner le Gabon dans l’effort d’industrialisation et transformation des ressources locales.

Par la suite, le ministre de l’Industrie a eu une série d’entretiens individuels avec chaque membre de la délégation tunisienne en présence de la directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie, du directeur général de l’Anpi et du directeur général de l’industrie.

A l’occasion de cette mission, le TABC et l’Anpi ont signé une convention de partenariat pour œuvrer ensemble au développement des échanges et des investissements entre les deux pays. Ce nouveau partenariat vient renforcer le réseau des partenaires de TABC qui ne cesse de s’élargir depuis sa création.

Outre le forum économique, il y a eu plusieurs rencontres BtoB et BtoG entre les opérateurs économiques des deux pays, des visites ciblées aux institutions et entreprises gabonaises et la signature de plusieurs conventions de partenariats.