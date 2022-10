France : arrestation d’un Tunisien soupçonné du meurtre d’un compatriote  

Les drames de la migration clandestine se multiplient dans les pays d’accueil, notamment l’Italie et la France, et ils mettent en scène des jeunes que la précarité pousse à la violence et parfois même au meurtre, comme c’est le cas du drame survenu la semaine dernière à Montargis (Loiret, France).

Un Tunisien de 24 ans a été placé en détention provisoire et mis en examen pour meurtre après le décès d’un compatriote de 28 ans, mortellement poignardé vendredi 7 octobre 2022 à Montargis.

Selon le parquet d’Orléans, des policiers ont constaté, vendredi soir, qu’un homme, étendu sur la voie publique, présentait une blessure de cinq centimètres au niveau du thorax, possiblement causée par une arme blanche. La victime est morte samedi matin des suites de ses blessures. Un Tunisien de 24 ans, qui s’était présenté à l’hôpital où se trouvait la victime, a été placé en garde à vue, rapporte Le Figaro.

«L’homme présenté au juge d’instruction puis au juge des libertés et de la détention a été mis en examen et placé en détention provisoire», a indiqué lundi Emmanuelle Bochenek-Puren, procureure de la république d’Orléans dans un communiqué. «Lors de son audition devant les services de police, il a reconnu être l’auteur du coup de couteau porté à la victime décédée, tout en niant avoir eu l’intention de la tuer», selon la même source.

D’après les premiers éléments recueillis, la victime et le meurtrier présumé étaient tous les deux en situation irrégulière. «Sous les identités déclarées à ce stade, la personne mise en cause est inconnue des services de police et de gendarmerie, la victime faisait quant à elle l’objet de mentions défavorables sur les fichiers consultés», a précisé la procureure.

I. B. (avec Le Figaro).