Pourquoi Bitcoin maintient-il encore sa place sur le marché de cryptomonnaies

Créé en 2009, Bitcoin et son tokken (jeton) BTC ont rapidement conquis les investisseurs financiers et les traders du monde entier. A côté, des milliers de «coins» ont vu le jour, dont Ethéreum, Ripple, Litecoin. Cependant, aucune de ces marques n’a encore devancé le numéro 1 de la concurrence. Avec l’ascension de différentes pièces, beaucoup se demandent si Bitcoin pourra encore conserver sa place. La réponse à cette question est déterminante dans le choix des prochains investissements.

L’hégémonie du Bitcoin

Au départ, le BTC a été inventé par Satoshi Nakamoto dans le but d’échanger entre particuliers au cas où on ne souhaite pas que les échanges soient traçables. Il était donc utilisé clandestinement jusqu’en 2017 où son usage s’étend à l’e-commerce. A ce moment, le bitcoin a trouvé sa place sur internet en devenant un moyen de paiement lors d’un achat en ligne. Dès lors, il n’a plus cessé de conquérir le marché financier.

Certains pays ont désormais reconnu le Bitcoin comme monnaie officielle. Entre autres, le Salvador en est le pionnier. À travers la loi Bitcoin, ce pays a adopté le BTC comme monnaie officielle. Puis, récemment, le Centrafrique vient également de déclarer officiellement le même sort.

En l’espace de quelques années, le Bitcoin passe donc d’un état illégal à une valeur officielle. Dans le trading et les diverses activités de marketing digital, on retrouve son jeton mentionné comme une référence monétaire. Beaucoup de banques et institutions financières en lignes ainsi que des sites de trading fonctionnent avec la cryptomonnaie. La plus utilisée reste Bitcoin. Tandis que d’autres cryptomonnaies ont essayé de le concurrencer, il demeure le plus populaire actuellement.

Pourquoi Bitcoin reste la première marque de cryptomonnaie au monde

Si l’ère du bitcoin atteint son apogée, c’est surtout grâce aux multiples avantages qu’il a offert à ses utilisateurs. Déjà, sa rapidité s’avère incroyable. Peu importe la destination et la somme d’argent que vous voulez envoyer ou déposer, il suffit quelques minutes pour terminer la transaction. Pourtant, le frais de transfert s’approche de la gratuité, par rapport aux virements bancaires habituels.

Toutefois, la plus grande force de Bitcoin et des autres cryptomonnaies réside dans leur caractère universel. Tout comme l’internet, les gouvernements n’ont pas d’emprise sur ces marques. C’est ainsi que le trading BTC est accessible dans n’importe quel pays au monde.

En ce qui concerne le trading Bitcoin, il fait partie des investissements les plus sûrs dans ce domaine. Si vous voulez vous initier dans le marché des actifs numériques, il constitue donc votre premier choix. Si vous venez de débarquer dans ce nouveau business digital, il vaut mieux pour vous de ne pas investir dans les cryptomonnaies émergentes.

Faisant partie des plus populaires et les marques avec les plus grands chiffres d’affaires, Bitcoin est connu pour sa stabilité vis-à-vis des fluctuations boursières. Cela pourrait être un inconvénient si vous désirez monétiser votre compte en un peu de temps. En revanche, pour mieux prévenir le risque de pertes en cas de variations du cours, vous avez intérêt à trader le BTC. Facile d’utilisation, beaucoup d’experts sont là pour vous conseiller avant de réussir votre début en trading bitcoin.