Vers la création d’un corridor commercial Tunisie-Libye-Afrique

La Tunisie se positionne comme une plaque tournante commerciale clé pour l’Afrique, avec des projets ambitieux pour une route commerciale transsaharienne reliant l’Afrique du Nord aux marchés subsahariens.

S’exprimant lors du forum «Matinées régionales de l’exportation» à Sfax, vendredi 25 octobre 2024, le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a annoncé la vision du gouvernement pour un corridor «Libye-Tunisie-Afrique».

Ce projet ambitieux établirait une route commerciale s’étendant au sud de la Tunisie, en passant par la Libye, vers cinq pays enclavés : le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Centrafrique.

Le ministre a décrit le corridor comme étant au cœur de la stratégie du gouvernement visant à stimuler les exportations, prévoyant qu’il deviendrait la plus grande route commerciale terrestre du continent.

Cela faciliterait la circulation fluide des marchandises et renforcerait les liens économiques entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne, positionnant ainsi la Tunisie comme un acteur clé du commerce régional.

Une série de mesures visant à faire de la Tunisie un partenaire commercial plus attractif ont également été présentées. Il s’agit notamment de la mise en œuvre de l’accord de facilitation des échanges de l’Organisation mondiale du commerce pour moderniser les procédures douanières et réduire les retards bureaucratiques.

Par ailleurs, le gouvernement envisage de refondre son programme Easy Export afin d’apporter un plus grand soutien aux entreprises tunisiennes cherchant à vendre leurs marchandises à l’étranger.

Reconnaissant la nécessité d’un cadre juridique favorable, le ministre a annoncé son intention de réviser les lois régissant le commerce extérieur et le Fonds de promotion des exportations (Foprodex).

Il a également souligné l’importance de réseaux de distribution efficaces, soulignant l’engagement du gouvernement à améliorer la manière dont les marchandises sont transportées vers les marchés.

Ces mesures démontrent l’engagement de la Tunisie à créer un environnement commercial dynamique et compétitif. En encourageant les exportations et en attirant les investissements, ces efforts stimuleront la croissance économique et consolideront la position de la Tunisie en tant que porte d’entrée vers l’Afrique.

D’après Libyan Express.