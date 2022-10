JCC 2022 : Le programme et les nouveautés de la 33e édition

Les Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2022) seront de retour du 29 octobre au 5 novembre. 160 films seront projeté dans 17 salles de la capitale tout au long du festival. Le programme et les nouveautés de la 33e édition viennent d’être annoncés lors de la conférence de presse qui a eu lieu hier.

Par Fawz Benali

Le comité directeur des JCC présidé par Sonia Chamkhi a donné hier une conférence de presse à la Cité de la Culture de Tunis pour dévoiler la programmation de la 33e édition qui promet de mettre plein les yeux au public cinéphile.

Les JCC, un festival fidèle à ses fondements et ouvert sur les cinéma du monde

La nouvelle directrice du festival Sonia Chamkhi qui succède à Ridha Béhi (directeur des deux dernières éditions) a d’abord exprimé sa grande joie d’être à la tête du plus grand festival arabe et africain, un événement majeur qui draine chaque année plus de 250.000 spectateurs, et qui a su rester fidèle à ses fondements.

La conférence de presse a été l’occasion de dévoiler les films retenus dans les différentes catégories de la compétition officielle. Une quarantaine de films dont 8 tunisiens seront en lice pour le Tanit d’or.

Comme à chaque édition, en plus de la compétition officielle, les JCC prévoient plusieurs autres sections parallèles à commencer par le cinéma du monde et les focus qui seront cette années consacrés au cinéma palestinien et au cinéma espagnol féminin. Des films engagés pour la cause palestinienne et des films qui racontent l’histoire politique et sociale de l’Espagne à travers le regard de cinéastes femmes sont au programme de ce focus.

Une nouvelle section vient s’ajouter au programme de cette année avec Visions méditerranéennes qui comprendra trois sous-sections : Le monde selon Fellini, Regards croisés de cinéastes femmes sur la question de l’immigration et de l’exil, et enfin la trilogie documentaire « Sur la route ».

La fête du cinéma dans la rue, dans les régions, dans les prisons et même dans les casernes

Le pays qui sera à l’honneur cette année est l’Arabie saoudite. A cette occasion, 7 films saoudiens seront projetés à la salle Africa au centre-ville de Tunis.

Dans le programme parallèle à la compétition officielle, le festival propose également Horizons du cinéma tunisien, Ciné-avenue qui donnera à voir des films sur le footbal à l’occasion de la coupe du monde, les JCC Kids dans les régions avec 18 projections à Gabès, Djerba et Ghar el Melh, ainsi que les habituelles JCC dans les prisons et les JCC dans les casernes.

Les JCC rendent cette année hommage à six grandes figures du cinéma tunisien, arabe et africain. À Commencer par Hichem Rostom, Kalthoum Bornaz et Yamina Bachir Chouikh qui nous ont quittés. Ainsi quà Daoud Abdel Sayed, Naky Sy Savané et Abderrahmane Tazi.