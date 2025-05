Tunis : Matthis Pascaud et son nouvel album « Loup(S) » en concert exceptionnel à l’IFT

Le guitariste et compositeur talentueux Matthis Pascaud présentera son quatrième opus, intitulé « Loup(S) », lors d’un concert très attendu à l’Institut Français de Tunisie (IFT).

Accompagné de trois musiciens de renom – Laurent Vernerey à la basse, Raphaël Chassin à la batterie et Christophe Panzani au saxophone – Matthis Pascaud promet une soirée riche en découvertes sonores.

A la frontière du jazz, de la musique du monde et de la pop, ce concert sera l’occasion de découvrir le paysage fort et les ambiances planantes qui peuplent les créations de Matthis Pascaud. Une fenêtre sur le jazz contemporain et ses inspirations

Ce concert aura lieu le samedi 10 mai à 20h30 à l’IFT de Tunis et l’entrée est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Le concert est également programmé le 9 mai 2025 à 19h à l’Institut supérieur de musique de Sousse..