Quand la connexion électrique Tunisie-Italie verra-t-elle le jour ?

La Tunisie a sollicité auprès de l’Union européenne une subvention pour financer le projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie, dénommé Elmed, dans le cadre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE).

C’est ce qu’a indiqué le directeur général de l’électricité et de la transition énergétique au ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Belhassen Chiboub.

Dans une déclaration à l’agence Tap, en marge de la clôture de la troisième session de formation des journalistes aux techniques de communication efficaces, tenue du 11 au 14 octobre 2022, le responsable a ajouté que ce projet dont l’investissement coûte 800 millions d’euros sera opérationnel en 2027. Il permettra de réaliser une interconnexion sous-marine à haute tension de 200 km, qui reliera la Tunisie et l’Italie.

Elmed fait également partie d’un réseau électrique euro-méditerranéen reliant l’Europe et les pays d’Afrique du Nord et prévoit la mise en place d’un câble CC sous-marin haute tension de 600 MW entre la Tunisie (Cap Bon) et l’Italie (Sicile), a-t-il précisé.

Une fois achevé, ce projet permettra à la Tunisie d’assurer ses besoins énergétiques et d’exporter le surplus vers le marché européen, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Chiboub a rappelé que la Banque mondiale (BM) avait accordé à la Tunisie, le 13 septembre 2018, 12,5 millions de dollars pour assurer le financement des études techniques relatives au projet Elmed. Pour le bouclage du financement et le démarrage des travaux, il va falloir encore attendre quelques années.

Il convient cependant de rappeler que l’on parle de ce projet depuis au moins 2015 et que, depuis, on ne peut pas dire qu’il a fait des avancées notables. Il y a sept ans, on affirmait qu’il serait opérationnel en 2025. Mais à fin 2022, on en est encore loin. Espérons qu’il verra, un jour, le jour et qu’il ne rejoindra pas la liste des projets-serpents de mer dont on nous rebat sans cesse les oreilles, comme le TGV Bizerte-Ben Guerdane ou la Cité médicale de Kairouan, pour nous endormir et nous berner.

I. B.