L’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie n’est plus un vœu pieux

Les Etats membres de l’Union européenne ont donné leur accord pour allouer 307,6 millions d’euros, soit environ 1 milliard de dinars tunisiens, au financement du projet Elmed d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie.

On parle de ce projet depuis 2015 et on ne peut que se féliciter de l’aboutissement des négociations avec les différents partenaires pour la mobilisation de son financement.

Elmed va contribuer à la mise en place d’un marché méditerranéen de l’électricité dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant entre le nord et le sud de la Mare Nostrum. La crise énergétique actuelle dans le monde semble avoir accéléré la mobilisation de ses financements et c’est tant mieux ainsi. Encore faut-il maintenant accélérer les démarches nécessaires pour son démarrage.

Ce projet a été au centre de la réunion en la cheffe de gouvernement Najla Bouden, jeudi 8 décembre 2022, au Palais du gouvernement à la Kasbah, avec le nouvel ambassadeur d’Italie, Fabrizio Saggio, venu l’informer de l’évolution du projet aux niveaux italien et européen.

La réunion a été une occasion au cours de laquelle Mme Bouden a salué les relations étroites unissant les deux pays à plus d’un niveau, l’Italie étant le premier investisseur étranger dans notre pays dans le domaine de l’énergie, le premier partenaire commercial depuis 2021 et le deuxième partenaire pour les investissements directs étrangers.

A propos de la migration irrégulière, Mme Bouden a appelé à une approche globale et renouvelée pour faire face à ce phénomène, soulignant que le développement solidaire avec les pays du sud de la Méditerranée est l’une des solutions pour réduire ce fléau.

Pour sa part, le diplomate italien a exprimé la volonté de son pays de renforcer davantage les relations de coopération bilatérale et de les porter aux meilleurs niveaux, notamment dans des énergies renouvelables.

