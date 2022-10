« EU4Youth Tunisie» : Lacement du projet Maghroum’in en faveur des jeunes

Le nouveau projet MAGHROUM’IN du programme EU4YOUTH financé par l’Union Européenne, aura lieu demain, samedi 22 octobre, sur le site des Bassins des Aghlabides à Kairouan. Une initiative de développement culturel pour réduire les inégalités sociales, politiques et économiques en Tunisie.

L’événement est organisé par l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement – AECID (partenaire principal), le British Council (partenaire co-delégué) et la Fondation Internationale et Iberoaméricaine pour l’Administration et les Politiques Publiques – FIIAPP (partenaire co-délégué).

MAGHROUM’IN est un projet qui promeut l’inclusion et la participation des jeunes tunisiens qui se trouvent dans des situations vulnérables à travers la création, l’accès à la culture et au sport au niveau local.

Cette initiative souhaite soutenir la gouvernance locale dans une démarche participative et transparente et renforcer les capacités de la société civile ainsi que l’intégration professionnelle et employabilité des jeunes dans les domaines de la culture et du sport.

Des jeunes des 24 gouvernorats seront présents à l’événement du lancement afin d’exprimer leurs besoins et leurs visions concernant les politiques culturelles et sportives en Tunisie au premier plan.

Avec le soutien du Ministère de la Jeunesse et des Sports et du Ministère des Affaires Culturelles, MAGHROUM’IN offrira aux jeunes, dans le cadre de l’événement du lancement, la possibilité de pratiquer une grande panoplie d’activités sportives et culturelles proposées à titre gracieux, organisées grâce aux Commissariats régionaux de la Jeunesse et des Sports et des Affaires Culturelles ainsi qu’aux efforts des organisations de la société civile du gouvernorat de Kairouan.

F.B