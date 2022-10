Tunisie : la hausse du prix des œufs est due au monopole et à la spéculation

En raison de la hausse des prix mondiaux des aliments pour animaux, le coût de la production des œufs dépasse le prix fixé par le ministère du Commerce en Tunisie, estimé à 1 100 millimes.

C’est ce qu’a déclaré le président de la Chambre nationale des commerçants de viande de volaille, Ibrahim Nefzaoui, a déclaré dans une déclaration à Mosaïque aujourd’hui, samedi 22 octobre 2022, en expliquant que le prix de vente des œufs au public actuellement pratiqué par les commerçants, et qui atteint 1 600 millimes, est excessif.

Cette hausse injustifiée est principalement due aux pratiques de monopole et de spéculation qui dominent le marché, ainsi qu’à l’emballage industriel de plus de 15% des œufs mis sur le marché, ce qui constitue un écart par rapport aux règles édictées par les ministères compétents, a encore expliqué Nefzaoui, en ajoutant que les prix des œufs emballés mis en vente dans les grands espaces commerciaux varient entre 1600 et 2 dinars pour les quatre œufs, un prix qualifié de déraisonnable, alors qu’il avait été convenu avec les ministères concernés d’organiser une action au cours des prochaines semaines pour freiner la spéculation et la hausse des prix.

La consommation d’œufs en Tunisie équivaut à 150 millions d’unités par mois, a précisé Nefzaoui, notant que des réunions se tiendront prochainement pour étudier les moyens de reconstituer des stocks allant de 70 à 80 millions d’œufs afin de fournir ce produit en quantités suffisantes au cours du prochain mois de ramadan, souvent marqué par une surconsommation de ce produit.

I. B.