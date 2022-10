Drame à Kairouan : Une élève de 17 ans met fin à ses jours

Une élève de 17 ans s’est suicidée hier, au domicile familial à Kairouan. Selon les premiers éléments, l’adolescente aurait mis fin à ses jours à cause des moqueries de ses camarades de classe…

Suite à ce drame, une enquête a été ouverte par le parquet de Kairouan et le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des personnes âgées, a pour sa part affirmé avoir alerté la direction régionale de la protection de l’enfance afin de prendre les mesures nécessaires, notamment pour accompagner la sœur de la victime ainsi que ses amis et les élèves de cet établissement scolaire.

Il a notamment été décidé de mettre en place, dans un premier temps, un dispositif d’accompagnement et de soutien psychologique pour les concernés, lit-on dans le communiqué du ministère.

La même source a également appelé «à ne pas divulguer les détails de ce drame afin d’éviter les répercussions négatives sur la psychologie des enfants proches de la jeune défunte en particulier, et des enfants en général».

Y. N.