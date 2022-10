Le 1er Salon tuniso-libyen de développement commercial et industriel à Misrata

Le Conseil des affaires tuniso-africain (TABC) a annoncé lundi 24 octobre 2022 la tenue de la première édition du Salon tuniso-libyen de développement commercial et industriel à Misrata, en Libye, du 16 au 18 janvier 2023.

Cette initiative, qui vise à cimenter le partenariat entre les deux pays et à ouvrir la voie à l’accès aux marchés africains, fait suite à une convention signée entre la TABC et la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Misrata, lors du 4e Forum d’affaires tuniso-libyen tenu le 13 octobre 2022 à Sfax, précise le TABC.

Cet événement aspire à améliorer la position des entreprises tunisiennes au sein de la zone franche de Misrata, afin d’accéder aux marchés africains, a déclaré à l’agence Tap le président du TABC Anis Jaziri.

Plusieurs entreprises, investisseurs et commerçants, Tunisiens et Libyens, prendront part à cette exposition.

Le volume des échanges entre la Tunisie et la Libye s’est redressé, passant de 900 millions de dinars tunisiens (MDT) en 2018 à plus de 2 030 MDT en 2022.

Il s’est élevé à plus de 2.000 MDT au cours des huit premiers mois de l’année en cours. Cependant, cela reste inférieur au volume des échanges d’avant 2011, qui a dépassé la barre des 3 500 MDT, selon Jaziri.