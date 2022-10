Recommandations du TABC pour relancer la coopération économique Tunisie-Libye

Le Tunisia Africa Business Council (TABC) a appelé à l’activation de la ligne maritime Sfax/Tripoli/Zarzis/Misrata pour assurer le transport des marchandises et des passagers entre la Tunisie et la Libye.

En référant à un document reprenant les recommandations de la 4e édition du Forum économique tuniso-libyen, tenu les 12 et 13 octobre 2022, à Sfax, le Conseil a aussi appelé à réorganiser les passages frontaliers terrestres et à en créer de nouveaux (Mashhad Salih, Borj El Khadra…), tout en allégeant les procédures de transit. Et recommandé d’ajouter des vols à partir de la Tunisie vers les villes de Sebha et Tobrouk (Libye) et d’autoriser les vols commerciaux tunisiens et des sociétés de services pour opérer sur le marché libyen.

Le TABC a enfin recommandé de permettre aux entreprises libyennes d’opérer sur le marché tunisien avec le droit de propriété, en soulignant que ces recommandations confirment la dépendance des deux pays voisins eu égard leur emplacement stratégique sur le continent africain.

Les participants à la rencontre de Sfax ont, par ailleurs, appelé à élargir la coopération bilatérale (formation professionnelle, formation et échange d’expertise dans le domaine de l’entretien routier…) et à renforcer la présence des hommes d’affaires tunisiens sur le marché libyen et des Libyens sur le marché tunisien.

Ils ont également appelé au renforcement de l’intégration économique à travers la création d’entreprises tuniso-libyennes et de grands projets communs. Et affirmé la nécessité de faciliter les procédures pour les hommes d’affaires libyens, y compris les permis de séjour et les transactions financières pour les Libyens en Tunisie.

Les participants ont rappelé l’impératif de réduire les barrières liées aux procédures commerciales et à l’élaboration d’un plan bilatéral pour préparer l’offre économique et commerciale d’accès au marché africain.

Ils ont, en outre, souligné l’’importance d’implanter des centrales électriques à partir d’énergies renouvelables sur la côte tuniso-libyenne et de les raccorder aux réseaux de transport d’électricité en Europe pour exporter de l’énergie verte et de se coordonner avec les acteurs du secteur de l’énergie dans les deux pays (autorités publiques et secteur privé) pour établir des partenariats et partager l’expertise.

Parmi les autres recommandations issues de cette rencontre figurent l’examen de projets conjoints dans le domaine de l’énergie et la création d’un fonds d’investissement tuniso-libyen pour lancer des projets industriels conjoints en Libye dont l’objectif est de conquérir le marché africain.

Entre autres points évoqués, l’accélération de la finalisation de la route saharienne reliant Sebha (sud Libye) à Agadez (Niger) et la création d’une région économique et logistique aux principaux postes frontaliers.

D’après Tap.