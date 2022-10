Panne mondiale de la messagerie chiffrée WhatsApp

Ce mardi 25 octobre 2022, une panne mondiale a affecté l’application WhatsApp, la messagerie chiffrée de Facebook, propriété du groupe Meta.

Les problèmes de connexion ont commencé à apparaître peu après 8 heures du matin (heure de Tunis) et sont causés par un «changement de configuration défectueux» de ses serveurs.

«Nous sommes conscients que certaines personnes ont actuellement des difficultés à envoyer des messages et nous travaillons à rétablir WhatsApp pour tout le monde aussi rapidement que possible», a déclaré à Reuters un porte-parole de Meta Platforms, la société mère de WhatsApp, propriété de Mark Zuckerberg, qui avait déjà été victime d’une panne de plus de six heures de l’ensemble de ses services l’an dernier.

