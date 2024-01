Au cœur de la machine de propagande pro-israélienne aux États-Unis

La traduction d’un important rapport d’enquête accompagné de données publiées pour la première fois, publiées par le Centre d’études et de recherche Al-Zaytouna, a révélé comment un groupe de plus de 300 personnalités influentes qui soutiennent le sionisme travaillent en coordination les uns avec les autres pour orienter l’opinion publique en faveur de l’État d’occupation israélien, contrôler le flux de l’information et ses sources, exercer des pressions et du chantage. Menaces et expulsions du travail en coulisses contre les opposants à la politique israélienne et les sympathisants de la Palestine. (Illustration: le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, porte-parole des Forces de défense israéliennes).

Par Jack Poulson et Lee Fang *

Le rapport indique que ces réseaux d’influence incluent un groupe sur WhatsApp, auquel participent des investisseurs, des dirigeants et des activistes américains de la Silicon Valley et du domaine technologique, en plus d’au moins un responsable du gouvernement israélien et des individus associés à l’American Israel Public Affairs Committee (Aipac), le fameux lobby sioniste américain.

Ce groupe porte le nom de Kibbutz Global Entrepreneurship Group C et est affilié à Entrepreneurial Ventures Company C, un fonds d’investissement américano-israélien qui se décrit comme un «kibboutz capitaliste».

Selon le rapport, le groupe travaille avec diverses parties pour échanger des idées et coopérer dans la poursuite de ce que l’on appelle la «défense d’Israël» dans les médias, les universités et le monde des affaires.

Le contenu de ce groupe WhatsApp reflète la coordination croissante entre les forces soutenant Israël dans la Silicon Valley et le secteur technologique mondial, et la manière dont l’État d’occupation et ses alliés américains exploitent l’influence du secteur technologique pour mobiliser un soutien mondial en sa faveur dans sa guerre contre la bande de Gaza, et de surveiller toute activité mondiale de soutien aux Palestiniens et de pression pour l’arrêter ou pour le contrecarrer, et pour dissimuler les crimes d’Israël.

Les conversations du groupe révèlent les «tactiques» que ses membres emploient pour atteindre leurs objectifs, qui sont souvent autoritaires et controversées. Par exemple, harceler les critiques d’Israël sur les réseaux sociaux, comme cela s’est produit avec l’homme d’affaires de la Silicon Valley, Paul Graham. Et le licenciement d’employés et d’universitaires dans les universités et institutions américaines les plus importantes, où existent des groupes de travail spécifiques dont la mission est de «licencier les professeurs qui enseignent des mensonges à leurs étudiants».

La liste comprend des universitaires de l’Université Cornell, de l’Université de Californie Davis, du campus de l’Université de New York à Abu Dhabi, etc.

Les membres du groupe travaillent également directement avec des cadres technologiques de haut niveau pour licencier des employés pro-palestiniens et éliminer la possibilité de parler sur les campus, comme cela s’est produit sous la pression. L’Arizona State University a dû annuler la participation de la parlementaire Rashida Tlaib [une des deux premières femmes musulmanes élues au Congrès américain et la première personnalité d’origine palestinienne, Ndlr] à un événement qu’elle organise.

Licenciés pour opinions propalestiniennes

Le groupe a également fait pression sur l’Université du Vermont pour qu’elle annule une conférence de Muhammad Al-Kurd, un chroniqueur palestinien pour The Nation, et qu’elle enquête sur les sources de financement des associations étudiantes et sur la façon dont la vie étudiante à Stanford a été façonnée, y compris le soutien aux militants pro-israéliens.

Le travail de ce groupe pro-occupation israélienne consistait également à discréditer les journalistes, d’une part, et à faire pression sur les principaux médias, d’autre part, pour qu’ils les licencient.

Dans le but de contrôler et d’orienter leurs messages journalistiques, par exemple, un rédacteur du site d’information Philly Voice, le rédacteur en chef du site Art Forum, un stagiaire du géant allemand Axel Springer, et le rédacteur en chef du magazine e-Life, Michael Eisen, ont été licenciés pour avoir exprimé des opinions pro-palestiniennes.

Le rapport révèle que l’une des associations pro-israéliennes qui ont mené des campagnes pour faire pression sur les grands médias afin qu’ils fournissent une couverture positive de l’État d’Israël pendant la guerre de Gaza était le Centre anglo-israélien pour les communications et la recherche (Bicom), financé par Bogo Zabludovich, le fils du fondateur d’une société d’armement israélienne actuellement détenue par Albit Systems.

Le rapport montre que, entre autres efforts du groupe WhatsApp, dans sa défense de l’État d’occupation, il s’agit de critiquer et de déformer l’image d’organisations de défense des droits de l’homme telles que Human Rights Watch, en raison de ses critiques explicites du bilan d’Israël dans le domaine des droits de l’homme et son comportement militaire dans les territoires occupés.

Le groupe est également intervenu en demandant aux autorités gouvernementales de prendre des mesures contre Netflix en raison de la diffusion du film ‘‘Joy’’ et de faire pression sur le marché en ligne Amazon pour qu’il retire les T-shirts et autres articles portant le slogan «Du fleuve jusqu’à la mer, la Palestine sera libre».

Un Dôme de fer numérique

L’un des participants au groupe WhatsApp a confirmé que le Digital Dome.i, initiative à laquelle Kibbutz Global Entrepreneurship Group C a fait don de grosses sommes d’argent, se présente comme une version en ligne du système de défense antimissile israélien Dôme de fer, et inclut la censure des chaînes du Hamas sur l’application Telegram pour téléphones Android, en forçant Telegram à se conformer aux directives de Google Play.

Le vaste réseau de donateurs d’Entrepreneurship Company C a également aidé à financer des panneaux d’affichage au Canada, aux États-Unis et à Londres, et a réussi à obtenir un financement pour diffuser une publicité télévisée spéciale sur les principales chaînes de Tonight Show et MSNBC., Fox News et CNN, appelant à «la libération des otages pris par le Hamas».

Traduit de l’anglais.