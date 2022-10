Tunis : incarcéré pour vol, il tente de couper la jambe de son dénonciateur

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné à 20 ans de prison un jeune homme accusé d’avoir tenté de couper la jambe de son ami avec un couteau et de l’avoir agressé dans d’autres parties de son corps pour se venger d’une dénonciation qui lui a coûté une incarcération pour vol.

Selon les pièces du dossier, les faits se sont déroulés en mars 2022 au centre-ville de Tunis. L’accusé, âgé d’une vingtaine d’années, a été condamné à la prison pour vol dans un magasin. Il apprit ensuite que l’un de ses amis était son dénonciateur auprès de la victime du vol et décida de se venger de lui.

Selon les procès verbaux de l’audition, l’accusé a appelé son ami dès sa sortie de prison et demandé de le rencontrer. Il l’a ensuite emmené de force dans un entrepôt désaffecté et lui a asséné plusieurs coups de couteau à la jambe. Et il a continué à le poignarder dans différentes parties de son corps, ce qui a nécessité son hospitalisation pendant plus de trois semaines, au terme desquelles il a perdu totalement l’usage de sa jambe blessée.

I. B.