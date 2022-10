Des fusils, des cartouches et de faux billets en dinars et en euros saisis à Tébourba

La Direction générale sur la garde nationale (DGGN) a annoncé, ce mercredi 26 septembre 2022, la saisie de fusils, de cartouches ainsi que de faux billets en dinars et en euros, lors de deux descentes effectuées à Tébourba, au gouvernorat la Manouba.

Menée sur la base d’informations et d’investigations, l’opération a permis aux agents de la brigade de recherche et d’investigation relevant de la GN de saisir 3 fusils de chasse, dont les propriétaires ne détenaient pas d’autorisation, 1287 cartouches, ainsi que de l’argent en dinars et en euros en faux billets.

Deux individus ont ainsi été arrêtés et le ministère public a ordonné leur mise en détention.

Y. N.