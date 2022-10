Lancement officiel du projet Plastic Busters CAP en Tunisie  

Le projet Plastic Busters CAP sera lancé officiellement en Tunisie le 1er novembre 2022. Il sera suivi d’une 2e formation régionale sur le «Suivi des déchets marins dans l’environnement et la biodiversité», qui se tiendra à Bizerte, les 2 et 3 novembre.

Le projet Plastic Busters CAP (Fostering knowledge transfer to tackle marine litter in the Med by integrating EbA into ICZM) est né sous l’égide de l’Union pour la Méditerranée (UpM ) et du Réseau de solutions de développement durable en Méditerranée (SDSN MED) dirigé par l’Université de Sienne (Italie). Il est doté d’un budget de 1,1 million d’euros et cofinancé par l’UE dans le cadre du programme ENI CBC Med et pour une durée de 2 ans du 13 novembre 2021 au 12 novembre 2023.

Parmi les résultats attendus du projet sont : 4 formations technique sur la surveillance et l’évaluation des déchets marins; 1 cours en ligne sur la surveillance et l’évaluation des déchets marins; 4 campagnes pilotes de surveillance et d’évaluation des déchets marins; 1 feuille de route sur les priorités politiques en matière de déchets marins; 1 réseau de villes côtières pour une Méditerranée sans déchets.

Ce projet européen a réuni 7 pays Méditerranés et 8 partenaires, de l’Italie (Université de Sienne, bénéficiaire principal, et l’Ong Legambiente), de la Grèce (Bureau méditerranéen d’Information sur l’environnement, la culture et le développement durable), de l’Italie (), de l’Espagne (Conseil supérieur de la recherche scientifique – Institut des sciences de la mer), de l’Egypte (Société El Ramis pour le développement communautaire local de Barrany), de la Tunisie (Institut national des sciences et technologies de la Mer), le Liban (Réserve naturelle de la côte de Tyr), de la Jordanie (Université de Jordanie-Aqaba, Faculté des sciences fondamentales et marines).

Son objectif est de lutter ensemble contre les déchets marins en intégrant l’adaptation basée sur l’approche écosystémique (EbA) dans la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) et en favorisant le transfert de connaissances entre les pays du bassin méditerranéen.

Après la première formation régionale de renforcement des capacités sur le «Suivi des déchets marins dans l’environnement et la biodiversité», qui a eu lieu du 13 au 14 juillet 2022, à Manfredonia, Italie, l’équipe du projet Plastic Busters CAP à l’INSTM organisera la 2e formation à Bizerte du 2 au 3 novembre 2022, en collaboration avec l’Université de Sienne (département des sciences physiques de la terre et de l’environnement ) et le Bureau méditerranéen d’information sur l’environnement, la culture et le développement durable-MIO-ECSDE.

Cette formation vise à renforcer les capacités des chefs de projet et les différentes parties prenantes sur la manière de concevoir et de mener un programme de surveillance des déchets marins dans les plages et sur la mer. Il s’agit d’une formation pratique et hautement interactive au cours de laquelle les participants vont se familiariser avec les méthodologies et les approches de surveillance, l’évaluation des macros et micros déchets sur les plages, les eaux de surfaces et dans le biote.

Communiqué.