Tunis : Salon de l’Artisanat & des Cadeaux, du 27 au 29 octobre, au siège de l’Utica

La société International Fairs & Exhibitions Tunisia (IFE) organise le «Salon de l’Artisanat & des Cadeaux» qui se tiendra du jeudi 27 au samedi 29 octobre 2022 au siège de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) à Tunis.

Le «Salon de l’Artisanat & des Cadeaux» est un événement qui réunit les artisanes et les artisans, les jeunes créatrices et créateurs pour exposer et promouvoir leurs produits et leurs collections inédites.

Les exposants présenteront leurs dernières nouveautés lors de cet important événement. Seront présents au salon des artisans et créateurs de tapis, de tissage ,de poterie , de céramique, de mosaïque, de cuivre, de bijoux verre soufflé, d’articles de décoration intérieure et extérieure, de vêtements et des accessoires de mode.

«Le savoir-faire est là ! Venez découvrir une panoplie de produits réalisés avec amour et passion par des artisans venus des quatre coins de la Tunisie».

