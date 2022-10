CinéAlma : Prix du Jury Coup de cœur décerné au film tunisien «Une seconde vie» d’Anis Lassoued

Le film tunisien « Une seconde vie » (Gadeha) d’Anis Lassoued vient de remporter le Prix du Jury Coup de cœur à la 16ème édition du festival CinéAlma à Carros-Nice.

«Un rendez-vous cinéma d’âme. On y est comme à la maison. Beaucoup de tendresse. Merci à toute l’équipe 🙏❤️», a commenté, ce vendredi 28 octobre 2022, Chema Ben Chaabene qui était présente à la remise du Prix.

Rappelons que ce premier long métrage d’Anis Lassoued, multiprimé à l’international, vient de remporter, il y a trois jours en Allemagne, le Top Award SLM 2022 du Meilleur Long-métrage à la 27ème édition du Internationales Film festival SCHLINGEL, soit quelques jours après avoir décroché le Grand prix de la fiction aux Silicon Valley African Film Festival aux Etats-Unis.

Synopsis : Gadeha (12 ans) est victime d’un accident de la route doit se faire hopsitaliser Or, sa mère démunie ne parvient pas à payer les frais des soins. Elle rencontre aux urgence Malika et Moez, un couple qui lui propose de payer les frais d’hospitalisation et décide de les aider. C’est ainsi que Gadeha rencontre, après son rétablissement Oussama (11 ans) le fils du couple, qui se remet d’une greffe de rein. Une forte amitié se noue entre les deux garçons.

Y. N.