Quatre Prix pour le film tunisien «Une Seconde vie», à l’Olympia IFF for children & young people en Grèce

Le film tunisien «Une seconde vie» (Gadeha) d’Anis Lassoued vient de remporter 4 prix, dont celui du Meilleur Scénario Long-métrage de fiction, à la 25e édition de l’Olympia international film festival for children & young people, en Grèce.

La bonne nouvelle a été annoncée par l’équipe, dans la soirée de ce lundi 12 décembre 2022, en commentant : « Gadeha-Une Seconde vie ovationné au pays d’Eschyle et de Sophocle 🏹🇬🇷»

Outre le Prix du Meilleur Scénario Long-métrage de fiction, Gadeha a remporté 3 prix spéciaux:

Prix des « Valeurs humaines » du Parlement Hellénique ✨

Prix du CIFEJ (International Center of Films for Children and Youth) ✨

Prix de l’Association des Ciné-Clubs en Grèce ✨

«L’équipe du film est très ravie de partager avec vous cette belle récolte ❤️🙏🏹», lit-on encore dans la note diffusée par l’équipe de ce premier long-métrage de fiction d’Anis Lassoued, qui continue à récolter des prix à travers le monde, dont on citera le Grand prix de la fiction aux Silicon Valley African Film Festival aux Etats-Unis, le Top Award SLM 2022 du Meilleur Long-métrage au festival SCHLINGEL, le Grand prix « Best narrative fiction », ou encore le Prix du Jury Coup de cœur à la 16ème édition du festival CinéAlma à Carros-Nice, entre autres distinctions.

Synopsis : Gadeha (12 ans) est victime d’un accident de la route doit se faire hospitaliser Or, sa mère démunie ne parvient pas à payer les frais des soins. Elle rencontre aux urgence Malika et Moez, un couple qui lui propose de payer les frais d’hospitalisation et décide de les aider. C’est ainsi que Gadeha rencontre, après son rétablissement Oussama (11 ans) le fils du couple, qui se remet d’une greffe de rein. Une forte amitié se noue entre les deux garçons.

