Le clin d’œil de Tunisie Telecom aux supporteurs les Aigles de Carthage

Lorsque, en 2018, des Tunisiens de tous âges et de tous bords ont chanté le mythique hymne des supporteurs des Aigles de Carthage «Haw Jeyin» lors de la Coupe du monde de football en Russie et furent sacrés «meilleurs supporteurs» par Fifa TV, un lien indéfectible s’est créé dans la mémoire collective de la nation entre l’opérateur et la sélection Tunisie.

Dès lors, un peuple et son opérateur national ont réussi à faire connaître leur pays, leur langue mais surtout l’enthousiasme qu’ils mettent, en ville, aux alentours des stades et dans les gradins pour soutenir leur sélection nationale.

Et dans cette continuité, le solide tandem fait son retour pour proposer de nouveaux tours de piste en musique, chant et danse à la faveur de la participation des Rouge et Blanc au Mondial du Qatar, en novembre prochain.

Tels des généraux de la bonne humeur, armés de leurs chants et de leurs instruments, et arborant les couleurs nationales, les Tunisiens embarquent en direction du pays du Golfe, pour prouver à tous que les Tunisiens sont toujours en lice pour le titre du «meilleur public de foot».

Une fois de plus, les supporteurs tunisiens auront pour mission de créer l’ambiance, d’enthousiasmer, d’étonner et de partager ces émotions positives dont ils ont le secret… le tout avec le soutien renouvelé de leur opérateur de toujours TT.

Et preuve en est ! À un mois du début du mondial, des centaines de supporteurs tunisiens se sont rassemblés pour lancer les réjouissances à venir et créer la surprise là où personne ne les attendait. Au programme, drapeaux tunisiens, craquage de fumigène, chants et danse pour montrer au monde que les Tunisiens sont prêts… qu’ils vont affluer en grand nombre à Doha et ses environs pour inaugurer la grande fête du football mondial qui, de toutes façons, ne pourra plus se faire sans eux. Ils chantent déjà d’une même voix l’hymne des Aigles de Carthage pour Doha 2022 #YaDohaJeyine !

