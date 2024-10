Football : la descente en enfer de l’équipe de Tunisie se poursuit

L’équipe Tunisie, qui a fait match nul 1-1 hier soir, mardi 15 octobre 2024, face aux Comores, après une défaite à domicile quatre jours plus tôt face à la même équipe (0-1), est dans doute la plus mauvaise que la Tunisie ait eue au cours des 20 dernières années.

Imed Bahri

Qu’il est loin le temps où la Tunisie se classait 14e mondiale et 1ère en Afrique par la Fifa. C’était après sa brillante qualification à la Coupe du Monde 2018, en Russie. Elle était alors la première équipe africaine à surpasser des équipes comme l’Italie, le Costa Rica et les Pays-Bas. C’était il y a 6 ans, mais que l’équipe a changé depuis, passant du jour à la nuit, de la joie à l’ennuie.

Avec son jeu stéréotypé, latéral, ennuyeux, et ses joueurs errant comme des âmes mortes sur le terrain, se laissant prendre à la moindre accélération de l’adversaire, le onze tunisien n’a jamais été aussi indigent et stérile qu’il l’est aujourd’hui, jouant sans flamme ni enthousiasme, avec la peur au ventre.

Faut-il s’étonner dès lors que la Fédération internationale de football association (Fifa) continue de dégrader l’équipe de Tunisie qui risque de dégringoler dans le classement mondial pour se retrouver, dans une semaine, à la 45e place mondiale et 7e en Afrique, perdant ainsi 9 places par rapport à son classement du mois de septembre dernier (36e)?

Les Aigles de Carthage, qui n’ont jamais volé aussi bas, ont perdu 19,75 points suite à une défaite et un match nul contre les Comores. Et au vu de ses dernières prestations, face à des équipes largement à sa portée, comme la Gambie, Madagascar et Comores, on peut être sûr que la chute va se poursuivre encore quelque temps, d’autant que le football national continue de s’empêtrer dans la crise : recul de la formation, rareté des talents, manque de terrains praticables, crise arbitrale, institutionnelle et financière, etc. Même le vivier des binationaux formés en Europe s’appauvrit, avec des joueurs opérant dans des équipes de seconde zone, et qui n’apportent plus rien au groupe, se contentant souvent de faire circuler la balle latéralement, comme pour s’acquitter d’une corvée.

Bref, l’équipe de Tunisie est à l’image de la Tunisie : un pays bloqué et qui ne sait même pas où il va.

I. B.