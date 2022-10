Drame au Kef : Une mère de famille meurt brûlée vive par son mari !

Brûlée vive par son mari, dont elle était séparée depuis quelques mois, une femme a succombé à ses brûlures, ce samedi 29 octobre 2022, au Kef (nord ouest de Tunisie).

Dans une déclaration ce soir à la Radio Kef, le porte-parole du tribunal de la région, Mohamed Fawzi, a affirmé que l’époux a été arrêté peu après le drame, tout en indiquant que les époux étaient séparés et qu’une procédure de divorce est en cours.

La femme était restée avec ses enfants à la maison familiale, où le père était interdit d’accès à cause d’une affaire de violence conjugale. Il s’y est rendu cet après-midi, et a agressé son épouse avant de mettre le feu à son corps et de fuir.

Il a été arrêté par la police nationale et placé en détention, a ajouté la même source, sachant que selon des sources non officielles, le suspect travaillerait en tant qu’agent de la douane.

