Tunisie Télécom partenaire historique des JCC : La technologie au service de l’art

La 33e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2022) démarre ce soir, samedi 29 octobre, soutenu par son partenaire historique Tunisie Télécom (TT) qui offrira ce soir aux invités du festival une expérience cubique immersive et interactive mariant art et savoir-faire technologique.

La Cité de la Culture de Tunis accueillera ce soir la cérémonie d’ouverture des JCC. Dans cette ambiance festive où l’on va célébrer le coup d’envoi de la plus grande manifestation cinématographique en Tunisie et dans le monde arabe et africain, Tunisie Télécom a prévu une expérience alliant technologie et art dans son stand où vient d’être installé un box que les invités du festival auront hâte de pénétrer.

Cette merveille technologique et artistique a été conçue en collaboration avec l’artiste visuel Ferid Sanaa qui a souhaité allier fiction et art abstrait dans une dimension sensorielle pour véhiculer un message d’optimisme et de positivité, celui de l’opérateur national « El Khir el Kodem ».

F.B