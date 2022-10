Forum à Hammamet sur les approches non-pharmacologiques en psychiatrie

«Les approches non-pharmacologiques en psychiatrie» étaient au centre du 9e forum scientifique de deux jours de l’Association des jeunes médecins et résidents en psychiatrie (Jeunes Psy), qui a eu lieu les 29 et 30 octobre 2022 à Hammamet en partenariat avec l’Association des médecins tunisiens en Allemagne et l’Agence allemande de coopération internationale GIZ.

Marwa Dhamid, membre de l’Association des jeunes médecins et résidents en psychiatrie, a déclaré dans un communiqué que le forum scientifique, a été marqué par la participation de plus de 180 jeunes médecins et professeurs de psychiatrie de Tunisie et d’Allemagne. Ce fut une opportunité pour les participants, en particulier les jeunes médecins, de s’immerger dans des approches de psychothérapie sans l’utilisation de drogues telles que la psychothérapie cognitivo-comportementale, l’hypnothérapie et l’approche thérapeutique positive.

Dr Dhamid a souligné que les approches thérapeutiques dans lesquelles les médicaments sont engagés ont fait l’objet de plusieurs ateliers animés par des professeurs spécialisés de Tunisie et d’Allemagne, qui ont également participé à des conférences sur diverses approches thérapeutiques non-pharmacologiques et ont présenté leurs diverses expériences dans ce domaine.

Dr Dhamid a noté que son association, créée en 2011, souhaite, à travers ses différentes activités scientifiques annuelles, intensifier les opportunités d’échanges d’expériences thérapeutiques en psychiatrie et diffuser la culture de la psychothérapie à plus grande échelle. A cet égard, elle a souligné l’importance d’encadrer les patients, notamment pour prévenir «le développement de certains cas qui semblent simples à des maladies mentales complexes», ajoutant que l’organisation de forums scientifiques spécialisés contribue également à renforcer la formation des jeunes médecins résidents pour une meilleure maîtrise des différentes approches thérapeutiques en psychiatrie, qui nécessitent elles-mêmes une formation scientifique poussée, pour un meilleur encadrement des patients dans les cliniques psychiatriques et l’utilisation des approches adaptées à leur cas.

D’après Tap.