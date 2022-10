Séminaire à Tunis : la mesure de la performance des entreprises en temps de crise

A l’occasion de la Journée internationale de comptabilité, l’Association tunisienne de comptabilité (ATC) organise une journée sur le thème : «Mesure de la performance en temps de crise». L’événement aura lieu à Tunis Grand Hôtel, le le 10 novembre 2022 à partir de 9 heures.

Dans un environnement d’affaires de plus en plus incertain et complexe, se maintenir et surpasser une période de crise est l’un des plus grands défis auquel les chefs d’entreprises sont confrontés. Les crises de toute nature, économique, financière, sanitaire, de gouvernance, éthique, sociale, écologique, politique…, impliquent une agilité et une adaptation des indicateurs de mesure de la performance.

La troisième édition de la journée internationale de la comptabilité organisée par l’ATC ambitionne de couvrir les nouvelles orientations pertinentes de mesure de la performance en temps de crise dans une perspective pluridimensionnelle et multidisciplinaire.

La première session de cette journée comporte deux interventions avec des invités de renommée internationale. Pr. Moujb Bahri, de l’université du Québec et Telfer Business School, université d’Ottawa, Canada, et Pr. Hanen Khemakhem, chaire de coopération Guy Bernier ESG, ESG, université du Québec à Montréal, Canada.

La deuxième session est consacrée à la présentation et à la discussion de papiers de recherche sélectionnés suite à un appel à communication lancé par l’association depuis 4 mois. L’échange autour du rôle des chercheurs et praticiens pour accompagner les entreprises en cette période de crise pourrait déboucher sur des recommandations et des pistes d’amélioration futures.

