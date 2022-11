Enseignement : L’ATPE appelle Saïed à intervenir «avant que la situation ne devienne ingérable»

L’Association tunisienne des parents et des élèves (ATPE) a tiré la sonnette d’alarme et appelé le président de la république Kaïs Saïed à intervenir afin de sauver l’année scolaire.

L’ATPE a rappelé dans un communiqué que l’école tunisienne fait face à de nombreuses difficultés liées notamment à des litiges entre l’autorité de tutelle et leurs partenaires sociaux, en affirmant que cela «affecte le rendement du système éducatif et favorisera le décrochage scolaire, la prolifération des phénomènes des cours particuliers et de la migration vers le secteur privé, outre la dégradation de l’enseignement».

L’Association a de ce fait appelé le président de la République à intervenir afin de trouver une solution à ces dossiers «dans les plus brefs délais pour sauver l’année scolaire et éviter que la situation ne devienne ingérable, en soulignant que ces difficultés portent atteinte aux droits des élèves».

Dans son communiqué rappelle aussi que les conséquences toucheront en particulier «les élèves issus de familles à revenu limité ou appartenant à des régions défavorisées, surtout à l’intérieur du pays, et mettent en péril leur avenir».

Y. N.