Tunisie-Éducation: Échec des négociations avec le ministère, le Syndicat menace d’escalade

Lassaad Yacoubi secrétaire général de la Fédération générale de l’enseignement secondaire a évoqué la possibilité de bloquer les notes des élèves pour le premier trimestre, suite à l’échec des négociations avec le ministère de l’Éducation.

Intervenant, ce mardi 1er novembre 2022 sur Mosaïque FM, Lassad Yacoubi a estimé que les autorités n’ont montré aucun sérieux quant aux revendications financières du secteur lors de la commission administrative sectorielle organisée, aujourd’hui, à Kébili.

«Il est de notre droit de revendiquer l’amélioration des conditions et le ministère et le gouvernement doivent étudier tous les dossiers d’autant que nous ne demandons pas l’impossible… Suite à l’échec la fédération a appelé à une réunion extraordinaire de la commission administrative pour examiner les résultats des négociations et s’apprêter à prendre les mesures nécessaires», a-t-il lancé, évoquant notamment la possibilité de bloquer les notes des élèves du premier trimestre.

