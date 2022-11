Tunisie – Saisie du matériel de « The Dreamer » : Un règlement de compte de l’Etat ?

Le photographe et créateur de contenu Rabii Ben Brahim, alias The Dreamer, a déploré, ce mercredi 2 novembre 2022, la saisie de son matériel par la police sans aucun motif valable, selon sa version des faits. Si celle-ci venait à se révéler vraie, cela ressemblerait à un règlement de compte…

Une brigade sécuritaire aurait fouillé sa voiture et saisi son matériel, l’accusant de ne pas avoir les papiers attestant de leur origine.

Pourtant, si on en croit le jeune photographe, il leur a bel et bien présenté les papiers de ses équipements et les autorisations douanières qui leur sont relatives.

Cela pourrait être une affaire de règlement de compte à laquelle l’Etat tunisien serait impliqué…

En effet, Rabii Ben Brahim a récemment causé la fermeture de la chaîne Youtube de la chaîne de télévision nationale après avoir signalé, auprès du site, un contenu qu’elle a publié en violation de ses propres droits d’auteur.

Selon The Dreamer, la Télévision nationale a diffusé des vidéos qu’il avait réalisées tout en posant (scandaleusement) son logo au-dessus du sien.

C. B. Y.