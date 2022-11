Comment suivre la livraison de ses colis en ligne

La question de la livraison revêt une importance clé pour les consommateurs, à l’ère où le commerce en ligne se développe à grande vitesse.

Au-delà des aspects relatifs au coût de la livraison, les consommateurs qui effectuent leurs achats en ligne désirent avant tout être rassurés par rapport aux délais de livraison. Hors ces délais sont souvent perturbés par des événements externes et les périodes de grands afflux.

Pour le e-commerce, tout retard, mis à part des mécontentement engendre aussi des retours vers les services clients mais surtout à de nombreuses plaintes, qui eux nuisent fortement aux boutiques en lignes.

Plus de la moitié des demandes vers les services de support concernent la livraison et plus précisément le suivi des colis, hors il est existe désormais une solution pour répondre définitivement à ces questions en fournissant ou simplement en utilisant les sites de suivi de colis.

Suivre un colis via une plateforme spécialisée

Il existe aujourd’hui des plateformes qui fournissent un suivi colis précis à partir d’un numéro de tracking.

Ces sites peuvent non seulement localiser un colis, mais pour certains également vous fournir la date de livraison prévue pour vos achats en ligne. Pour suivre un colis, il faut d’abord s’assurer d’être en possession d’un numéro de suivi, l’étape suivante est de se rendre sur une plateforme de tracking, tel qu’Ordertracker et d’effectuer sa recherche gratuitement et sans limite.

Comment choisir un bon outil ?

L’importance que revêt la phase de livraison pour le consommateur a conduit à la naissance de nombreux outils en ligne pour le suivi de colis. La diversité des outils peut prêter à une certaine confusion au moment de se décider. Pour traquer efficacement un colis, il est recommandé de privilégier la simplicité.

Les plateformes les plus plébiscitées par les consommateurs mettent en avant une réelle praticité dans le suivi de colis en ligne.

Le nombre de partenaires ou de services de livraison qui collaborent avec une plateforme spécialisée dans le suivi colis international est également un indicateur à prendre en compte. Il faut en effet garder à l’esprit qu’un colis suivi peut transiter par une multitude de services livraison avant d’être réceptionné à bon port. Une plateforme spécialisée dans le traçage de parcours des colis sera naturellement d’autant plus réactive que le nombre de ses partenaires sera élevé.

Il est enfin intéressant de pouvoir effectuer des recherches aussi bien sur smartphone que par ordinateur. Certaines plateformes effectuent également sur demande l’envoi par mail de mises à jour régulières par rapport au statut des commandes concernées : c’est une option pratique pour un suivi de colis encore plus aisé.

Pour traquer son colis en temps réel, les services de tracking en ligne s’avèrent plus efficaces que les transporteurs eux-mêmes, car ceux-ci réunissent l’ensemble des informations des transporteurs et sont capables de transmettre un suivi détaillé et pour chaque étape depuis l’envoi jusqu’à la livraison.