Plateformes de tracking : la solution facile pour le suivi de vos colis

De plus en plus de gens à travers le monde se tournent vers le e-commerce. C’est la possibilité d’acquérir et d’échanger des produits sans limite, dans une mondialisation des cultures.

Par Meriem Majdoub

Confortable, rapide, accessible, le e-shopping s’inscrit clairement dans l’économie d’aujourd’hui et de demain. Les avantages sont ainsi nombreux mais il existe également quelques désagréments. Au-delà du fait que l’on reçoive parfois quelques surprises lorsque le produit ne correspond pas à l’illustration (taille, couleur, matière…), l’inconvénient majeur se situe pendant le processus de livraison : des milliers de colis sont déclarés égarés quotidiennement. Bien que l’on ne puisse agir directement sur ce facteur, le tracking est l’outil incontournable pour suivre nos colis à l’international comme en transit national.

Ordertracker, 17track, Parcelsapp : ce sont les noms de ces sites qui vous offrent toutes les informations relatives au suivi de vos colis, réunies en un seul et même endroit. Disponibles également en application sur iOS et Android, elles sont extrêmement simples d’utilisation, gratuites et disponibles dans de nombreuses langues.

Multiplication des plateformes de tracking

Le principe repose sur la collaboration de centaines de compagnies de transport, de sites de e-commerce et de services postaux à travers le monde. Que vous commandiez un article provenant d’Asie, d’Amérique ou encore d’Afrique, vous avez la possibilité de suivre à la trace votre commande. Amazon, Cdiscount, Fnac, Ebay mais aussi TNT, Chronopost, China Post, UPS et bien d’autres encore ont engagé un partenariat avec ces plateformes de tracking.

Il suffit de remplir la barre de recherche avec le ou les numéros de colis communiqués par le vendeur.

Vous n’avez qu’à remplir la barre de recherche avec le ou les numéros de colis dont vous disposez (communiqués par le vendeur, la plupart du temps lors de la confirmation de l’expédition). Vous obtiendrez alors le parcours détaillé du colis que vous attendez : la chronologie et la localisation des différentes étapes qu’a parcourues votre paquet ainsi que le nom du prestataire qui le détient au moment de votre recherche.

En effet, il n’est pas rare que vos colis soient pris en charge par différentes entreprises au cours de leur livraison et il n’est assurément pas simple d’ordinaire de savoir précisément où en est votre commande. C’est désormais du passé à l’aide de ces sites de tracking.

Une meilleure vue d’ensemble sur le voyage de vos articles donc, mais aussi par conséquent, une idée plus précise du créneau de livraison; d’autant plus qu’il vous est possible d’activer les notifications et de recevoir à cette occasion des emails chaque fois que votre colis change de statut. Plus besoin d’aller chercher votre colis en point relais ou en service postal alors que vous avez payé la livraison à domicile, ni besoin pour le transporteur de repasser si cela fait partie de ses engagements : l’estimation de son passage est plus facile, il ne vous reste qu’à l’avertir de votre absence et reprogrammer le rendez-vous pour un gain de temps et d’énergie pour tous.

Le tracking pour lutter contre le phénomène des colis égarés

Dans l’hypothèse néanmoins où vous n’avez pu communiquer avec la compagnie de livraison, l’enregistrement automatisé de votre colis est également transmis aux plateformes qui vous avertiront de l’endroit précis où vous devez vous rendre pour le récupérer.

Enfin, il est admis que des milliers de colis sont égarés chaque jour, plus encore en période de soldes et de fêtes. Il arrive parfois même que certains employés postaux ou livreurs en profitent pour piocher parmi les colis et arrondir leurs fins de mois. Ce système de tracking («traçage» littéralement) risque heureusement d’enrayer quelque peu le phénomène.

En effet, chaque fois que le colis est scanné, les informations sont envoyées à ces plateformes ; vendeurs et acheteurs savent alors vers qui se retourner si la livraison a été interrompue et peuvent démontrer à quel moment. Par ailleurs, ce n’est normalement pas à vous d’effectuer une quelconque démarche auprès du transporteur ou du service postal. Vous avez légalement le droit de demander un remboursement ou une réexpédition de l’article payé au vendeur qui devra, lui, faire réclamation au responsable.