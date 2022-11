Trois laboratoires pharmaceutiques quittent la Tunisie : le ministre de la Santé commente

Le ministre de la Santé publique, Ali Mrabet, a estimé, ce jeudi 3 novembre 2022, qu’il est possible de fabriquer des médicaments en Tunisie et que notre pays a les capacités, les compétences et les infrastructures nécessaires pour cela, assurant que des travaux sont en cours pour passer à l’acte, et ce, avec l’aide de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Dans le même contexte, commentant le départ de 3 sociétés pharmaceutiques de Tunisie, Mrabet a affirmé que notre pays «doit compter sur elle-même en ce qui concerne la production de médicaments et de vaccins», rapporte Express FM.

Et d’ajouter que la digitalisation des hôpitaux et du secteur de la santé en général font partie des priorités du ministère.

D’autre part, il a souligné que le ministère de la Santé a profité de la pandémie de la Covid-19 pour évoluer, prenant l’exemple du système Evax, qui sera amélioré et exploité plus largement.

