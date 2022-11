Tunisie : Les frères Karoui condamnés à 6 mois de prison ferme

Nabil Karoui président du parti Qalb Tounes et son frère, l’ancien député Ghazi Karoui ont été condamnés, ce jeudi 3 novembre 2022, à six mois de prison ferme pour avoir illégalement quitté le territoire tunisien, via le gouvernorat de Kasserine, pour fuir en Algérie.

C’est ce qu’a indiqué le porte-parole du Tribunal de première instance de Kasserine et substitut du procureur, Ridha Nouioui dans une déclaration aux médias, ajoutant qu’il s’agit d’une condamnation avec exécution immédiate décidée par tribunal de Thala.

Cependant les frères Karoui ne se trouvent pas actuellement en Tunisie où ils ont également poursuivis en justice pour évasion fiscale, corruption financière et blanchiment d’argent : ils avaient été arrêtés en Algérie, en septembre 2021 et conduits à la prison d’El-Kedia de Constantine, pour être entrés illégalement sur le territoire algérien Algérie avec l’aide de passeurs, à travers la frontière tuniso-algérienne, avant d’être remis en liberté en attendant leur procès.

En novembre de la même année, les Tunisiens ont découvert avec stupeur que les frères Karoui ont pu se rendre en Europe, suite à une vidéo filmée et diffusée sur les réseaux sociaux par un Tunisien vivant en Espagne , qui a reconnu les deux sulfureux hommes d’affaires alors qu’ils se promenaient dans les rues de Barcelone …

