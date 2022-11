Russie-Ukraine : les va-t-en-guerre et la menace d’holocauste nucléaire

Tout conflit nucléaire en Europe mettrait la Tunisie en danger même en cas d’usage d’armes nucléaires tactiques, car le front russo-ukrainien peut gagner rapidement la Méditerranée. (Carte : Bases de l’Otan autour de la Méditerranée).

Par Elyes Kasri *

Depuis la crise des missiles de Cuba en 1962, l’humanité n’a jamais été aussi proche d’un holocauste nucléaire qu’avec l’escalade militaire sur le front russo-ukrainien, qui oppose le «bon» Occident à la «méchante» Russie de Poutine.

Plus les sondages indiquent des chances élevées de victoire des Républicains aux élections législatives de mi-mandat aux Etats-Unis d’Amérique du 8 novembre 2022 et plus l’Administration Biden et ses supplétifs européens, à leur tête la Grande-Bretagne et la Commission européenne, multiplient les provocations pour inciter la Russie à commettre un acte de guerre contre un pays membre de l’Otan pour ensuite invoquer la clause de défense collective et l’article 5 de la charte atlantique, quitte a provoquer ainsi la troisième guerre mondiale qui risque fort d’aboutir à un holocauste nucléaire pour l’humanité entière.

Ces va-t-en-guerre menacent non seulement la paix et la sécurité mondiales mais également l’humanité entière.

Le risque d’un dérapage nucléaire se précise de jour en jour et la panique monte à la perspective d’un désengagement américain de la surenchère antirusse à la veille d’une victoire jusqu’à présent annoncée des Républicains et surtout des candidats proches de l’ancien président, Donald Trump, à la chambre des représentants et au sénat américains.

Depuis la crise des missiles de Cuba en 1962, l’humanité n’a jamais été aussi proche d’un holocauste nucléaire.

Si le théâtre cubain était loin de nos frontières, tout conflit nucléaire en Europe mettrait la Tunisie en danger même en cas d’usage d’armes nucléaires tactiques, surtout avec le prochain avènement de l’hiver et l’intensification des mouvements des vents et des nuages susceptibles de faciliter le déplacement des déchets radioactifs.

* Ancien ambassadeur.