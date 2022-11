Francophonie : Justin Trudeau fera le déplacement à Djerba (Tunisie)

Après avoir fait durer le suspense sur sa participation au XVIIIe Sommet de la Francophonie à Djerba, qui se déroulera les 19 et 20 novembre 2022 sous le thème «Connectivité dans la diversité», le Premier ministre canadien Justin Trudeau s’est enfin décidé de faire le déplacement en Tunisie.

Selon le site du premier ministère canadien, M. Trudeau insistera sur l’importance de défendre la paix et la sécurité, de promouvoir la langue française et de protéger la démocratie et les droits de l’Homme.

La Canada continuera de resserrer ses liens avec ses partenaires de la Francophonie sur tous les continents, souligne la même source.

Le premier ministre canadien insistera, aussi, sur la nécessité de prendre des mesures climatiques ambitieuses pour accélérer la transition vers une économie plus propre, de favoriser la sécurité alimentaire et énergétique et de chercher à rendre la vie des gens meilleure et plus abordable.

Le Canada continuera de travailler avec ses partenaires internationaux et les démocraties du monde entier pour relever les défis d’aujourd’hui et être à la hauteur des possibilités de demain, lit-on aussi.