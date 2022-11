Tunisie : Ahmed Souab décide de porter plainte contre Wafa Chedly

L’avocat et ancien magistrat administratif Ahmed Souab a décidé de porter plainte pour diffamation et accusations mensongères contre Me Wafa Chedly, sachant que l’avocate fait l’objet d’autres poursuites engagées par d’autres parties pour des faits similaires.

Conformément à la procédure d’usage il a avisé, en date du 3 novembre, l’ordre des avocats afin d’engager une procédure pénale et disciplinaire contre sa consœur, qui l’a accusé de corruption, a-t-il précisé dans une déclaration, ce samedi 5 novembre 2022, à Kapitalis.

Me Souab a rappelé que sa consœur l’a accusé d’avoir perçu d’importantes sommes d’argent pour, en contrepartie faire libérer son client l’homme d’affaires et ancien député Mehdi Ben Gharbia. Elle a ajouté que la famille de ce dernier a porté plainte contre l’avocat, en vue de récupérer lesdites sommes…

Ahmed Souab qui a catégoriquement démenti les déclarations de Wafa Chedly a estimé que ces «accusations mensongères sont liées à des différends politiques, soulignant que la concernée exécute un agenda politique en s’en prenant aux opposants du président Kaïs Saïed», et en rappelant, au passage, qu’elle avait été convoquée à la commission consultative, en juin dernier.

Selon l’avocat, Me Chedly agit «en coordination avec Thawra news», estimant que ce site «jouit d’une immunité inexplicable», a-t-il encore déploré.

«C’est la première fois que je porte plainte car les faits sont graves; on m’accuse d’être un corrompu et je ne peux me taire», a-t-il lancé, en rappelant sur un autre plan que le procès de son client Mehdi Ben Gharbia est purement politique et sous prétexte de lutte contre la corruption.

Or, a-t-il rappelé, le dossier de Mehdi Ben Ghariba est vide, ce qui a poussé le juge d’instruction à décider de le libérer, alors que le procureur de la république a émis une objection à cette décision de justice. «Pis encore ledit juge d’instruction a même été révoqué avant d’être disculpé par le Tribunal Administratif», ajoute encore l’avocat, en affirmant que 4 dossiers ont été déposés contre le procureur, notamment auprès de l’inspection générale, le Conseil supérieur de la magistrature et le Conseil judiciaire.

Rappelons que d’autres parties, notamment Wadii Al-Jari, l’UGTT, et Samir Dilou, ont porté plainte, cette semaine, contre Wafa Chedly, et ce, pour diffamation…

Y. N.