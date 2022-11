Tunisie : Wadii Al-Jari décide de saisir la justice pour diffamation

Le président de la Fédération tunisienne de football (FTF) Wadii Al-Jari a annoncé, dans la soirée de ce mardi 1er novembre 2022, qu’il a chargé ses avocats de saisir la justice pour diffamation et accusations mensongères contre plusieurs parties, notamment le conseiller du ministre de la Jeunesse et des Sports Chokri Hamda.

Dans un post publié sur sa page Facebook, le président de la FTF affirme qu’il était «occupé à travailler notamment dans le cadre des préparatifs pour la Coupe du monde 2022 et autres compétitions internationales, faisant fi des intox, des fausses allégations et des campagnes de diffamation» menées à son encontre.

Estimant que les auteurs de celles-ci «devraient avoir honte», Wadii Al-Jari affirme avoir chargé un cabinet d’avocats de déposer une plainte «en vertu de la nouvelle condamnant la diffamation et la diffusion de fausses rumeurs» et ce contre le conseiller du ministre des Sports, l’avocate, Wafa Chedly, et le journal Al-Safir.

«A environ deux semaines du début de la coupe du monde, certaines parties travaillent jour et nuit pour me diffamer», a-t-il encore déploré, tout en affirmant avoir en sa possession un enregistrement d’une conversation téléphonique entre deux personnes «qui complotent afin de lancer une nouvelle campagne de diffamation sur les réseaux sociaux», le visant, tout en précisant que selon l’enregistrement qu’il détient le concerné «a promis à son interlocuteur une contrepartie»…

Y. N.