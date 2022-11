WTA Tour : Ons Jabeur, battue par Maria Sakkari, quitte la course

Ons Jabeur (2e au classement WTA) s’est finalement inclinée face à Maria Sakkari (5e), à l’aube de ce samedi 5 novembre 2022 (heure tunisienne) par le score sans appel de 2 sets à 0 (6-2, 6-3).

C’est la Grecque qui représentera le Groupe Tracy Austin dans les demi-finales des Masters féminins de Fort Worth au Texas (Etats-Unis).

La Tunisienne, qui a perdu deux matches sur trois dans le groupe éliminatoire, quitte donc la course où elle a brillé par un jeu très haché et inconstant où les coups de génie alternent avec les ratés les plus spectaculaires.

C’est, finalement, sur le mental que Ons Jabeur doit s’améliorer car elle a tendance à s’embrouiller lors des moments décisifs et à lâcher prise quand elle a besoin d’un coup de boutoir salutaire pour se relancer. En attendant, elle doit batailler dur pour garder sa deuxième place au classement mondial, car les filles poussent derrière…

I. B.