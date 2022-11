Tennis – WTA Tour : Et de un pour Ons Jabeur !

Le match d’hier soir, mercredi 2 novembre 2022, au WTA Tour, à Fort Worth, aux Texas, Etats-Unis, a été indécis jusqu’au bout. Mais Ons Jabeur, dos au mur, a gagné au finish.

La Tunisienne était mal partie en perdant 1 à 6 en moins de 30 mn… Elle a été balayée par l’Américaine Jessica Pegula.

Au 2e set, Jessica trop confiante et Ons plus vigoureuse ont alterné les coups gagnants et les fautes… A l’avantage d’Ons qui parvient à renverser le set en sa faveur : elle gagne 6-3.

Au 3e set décisif, le jeu alterne à nouveau avec des hauts et des bas pour les deux joueuses… Mal en point au finish, l’Américaine s’incline, très déçue (3-6).

Avec ce premier match gagné, Ons fait coup double : 1- elle se maintient dans la course pour la demi-finale mais il lui faudra battre la Grecque Maria Sakkari demain… C’est à sa portée, mais, connaissant Ons, il faut être prudent; 2- elle préserve son rang (2e mondiale) au moins jusqu’à la fin de l’année, car Jessica, troisième, lui collait aux fesses (Ons avec 4 555 points avant le tournoi et Jessica 4 316, soit un écart de 239 points, qui aurait été comblé si Jessica avait pu gagner hier…

Après cette victoire, Ons a reconnu avoir subi un coup dur après sa défaite face à Aryna Sabalenka. Elle a commenté : «D’habitude, après un échec, je suis déprimée au moins pendant deux jours. Cette fois, je n’avais pas beaucoup de temps. Je n’ai pas réussi à m’endormir la première nuit. Je devais me reprendre et donner 100% de mes forces, car je n’avais pas le choix. Voilà, c’est fait. Il me reste encore un match.»

Samir Gharbi

Résumé du match – Vidéo WTA : 2’26