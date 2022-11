La Tunisie aux prises avec un changement climatique rapide

Les écosystèmes, les habitants et les moyens de subsistance en Algérie, en Égypte, au Liban, au Maroc, en Tunisie et aux Émirats arabes unis souffrent tous de l’impact du changement climatique rapide.

C’est ce qu’indique un nouveau rapport de Greenpeace Research Laboratories basé à l’Université d’Exeter au Royaume-Uni, intitulé ‘‘Vivre à la limite : les implications du changement climatique pour six pays de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.’’

Le rapport présente des détails sur la façon dont la région Mena se réchauffe presque deux fois plus vite que la moyenne mondiale et est particulièrement vulnérable aux effets et à l’impact du changement climatique, y compris la rareté extrême de l’eau.

Compte tenu du contenu du rapport, Greenpeace Mena appelle les dirigeants mondiaux à la justice climatique lors de la COP27 sous la forme de la création et du financement d’un mécanisme de financement des pertes et dommages pour indemniser les communautés vulnérables qui ont été dévastées par la crise climatique – l’appel s’ajoute à la mise en œuvre des engagements existants pour l’adaptation et l’atténuation. Les demandes demandent également que le financement soit sous forme de subventions et non de prêts conformes aux voies alternatives de développement.

Chaleur extrême, stress hydrique et insécurité alimentaire

Le Dr George Zittis, chercheur associé au Cyprus Institute, Climate and Atmosphere Research Center (CARE-C) a déclaré: «Ce rapport donne un aperçu des preuves disponibles à partir des dernières études scientifiques et évaluations relatives aux tendances passées, aux observations en cours et projections futures du changement climatique et de ses impacts sur le monde naturel et sur les sociétés humaines dans toute la région où la chaleur extrême, le stress hydrique et l’insécurité alimentaire sont déjà une réalité quotidienne.»

Le rapport est complété par une série d’images et de documentaires percutants racontant les histoires des personnes et des écosystèmes en première ligne du changement climatique. Ensemble, ils présentent des arguments solides et convaincants en faveur de la nécessité de parvenir à la justice climatique dans la région Mena.

Le Dr Maha Khalil, professeur adjoint, département de biologie, Université américaine du Caire, a déclaré : «Les implications pour la biodiversité dans les écosystèmes terrestres et marins sont importantes. Certaines espèces seront capables de s’adapter aux conditions changeantes ou de migrer vers des zones plus favorables, mais le manque à long terme de surveillance de base dans la région Mena signifie qu’il est difficile de prédire avec certitude comment les espèces individuelles réagiront au changement climatique. Par exemple, certains coraux de la mer Rouge sont déjà à la limite de leur tolérance à la chaleur et l’augmentation continue de la température de surface de la mer pourrait entraîner un blanchissement généralisé.»

Les pollueurs historiques refusent toujours de payer

Ghiwa Nakat, directrice exécutive de Greenpeace Mena, a déclaré : «Des vies sont perdues, des maisons sont détruites, les récoltes sont perdues, les moyens de subsistance sont menacés et le patrimoine culturel est anéanti. Pourtant, les pollueurs historiques les plus responsables du changement climatique refusent toujours de payer pour les pertes et les dommages subis par les communautés vulnérables du sud et qu’elles continuent de subir.

«Sans un accord sur le financement climatique, il y aura toujours un énorme obstacle pour les pays de la région Mena pour se remettre de – et s’adapter à l’impact du changement climatique et faire la transition vers un avenir énergétique plus vert et renouvelable. En plus de veiller à ce que les fonds parviennent aux plus vulnérables, les gouvernements de la région Mena doivent investir dans des voies de développement alternatives adaptées aux spécificités locales et culturellement pertinentes.

«Il est absolument vital que nous nous éloignions des combustibles fossiles et que nous évoluions vers l’indépendance énergétique. Il n’y a aucune raison pour que nous suivions la même voie que celle choisie par les pays du Nord au cours des 300 dernières années, qui a conduit à la catastrophe climatique à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui.»

Lire le rapport en anglais.