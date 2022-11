Tunisie : l’inflation poursuit sa hausse et atteint 9,2%

Le taux d’inflation en Tunisie est passée de 9,1% en septembre à 9,2% en octobre, a annoncé, samedi 5 novembre 2022, l’Institut national de la statistique (INS).

Ce résultat est le résultat d’une hausse des prix des produits alimentaires (+12,9% en glissement annuel) tirée par une envolée des prix des œufs (+33,3%), de la viande ovine (+21,1%), de l’huile alimentaire (+20,8%), des légumes frais (+18,5%), de la viande bovine (+15,1%) et de la viande de volaille (15%).

Les prix des produits manufacturés ont emboîté le pas, progressant légèrement de 9,6% sous l’effet des hausses de prix des matériaux de construction (+10,3%), des produits d’habillement (+9,7%) et des produits d’entretien courant des ménages (+9,4 %).

Dans le secteur des services, une augmentation en glissement annuel de 6,2% a été signalée. Elle est causée par la hausse des prix des services de restauration, de café et d’hôtellerie (+9,6%). L’inflation sous-jacente (hors alimentation et énergie) a également progressé à 7,4% contre 7,3% un mois plus tôt.

Les prix des produits non réglementés ont augmenté de 10,3% sur un an, tandis que ceux des produits réglementés ont légèrement augmenté de 6%. Les prix des produits alimentaires non réglementés ont enregistré une hausse de 15,3% contre 0,5% pour les produits alimentaires réglementés.

Hausse de 1% des prix à la consommation

En octobre 2022, les prix à la consommation ont augmenté de 1% après une hausse de 1,1% en septembre. C’est la conséquence des hausses de prix de l’habillement (+6,4%), des produits alimentaires (+0,8%) et du logement, de l’eau, de l’électricité et du gaz (+0,7%). La hausse des prix des vêtements est causée par la fin des soldes d’été. Les prix des produits vestimentaires ont légèrement augmenté de 6,1%, alors que des hausses respectives de 7,3%, 1,2% et 2% ont été enregistrées pour les chaussures, les tissus et les accessoires divers.