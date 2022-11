Tunisie : Inauguration de l’école Beni Yasla à Sejnane, par Afreecan

L’association tunisienne Afreecan a annoncé, le week-end dernier, l’inauguration de l’école primaire Beni Yasla, à Sejnane (gouvernorat de Bizerte).

Le projet dont les travaux ont duré 3 ans a enfin vu le jour et les enfants de la région ont pu découvrir leur nouvelle école

Afreecan est une association humanitaire et culturelle tunisienne, qui a pour but de lutter contre l’ignorance et l’abandon scolaire dans les zones démunies en Tunisie, de prendre en charge des enfants atteints de maladies héréditaires rares et de financer des microprojets pour les familles démunies et touchées par le handicap.

Vidéo promotionnelle de l’action.

C. B. Y.