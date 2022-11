Journée du savoir de la BNA : Un événement riche en émotions

La BNA a organisé le jeudi 3 novembre 2022 à l’amphithéâtre de la banque « Le Théâtre by BNA » en l’honneur des enfants des employés de la banque qui se sont distingués dans les examens nationaux de 2022

La Journée du savoir de la BNA est aussi une reconnaissance envers les « employés-parents » «pour leurs sacrifices et leurs engagements avec leurs enfants pour les faire grandir dans les meilleures conditions, tout en assumant leur responsabilité professionnelle au sein de la banque», affirme la banque.

Et d’ajouter que le parent a pour mission et pour devoir de transmettre les justes valeurs aux enfants, afin de les aider à construire des modèles de vie futurs respectueux de l’éthique humaine, alimentés par le respect, la gratitude et l’amour.