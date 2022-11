Affaire de la fillette tunisienne arrivée seule à Lampedusa : Nouvelle décision de la Cour d’appel de Monastir

La chambre d’accusation de la Cour d’appel de Monastir a décidé, ce mardi 8 novembre 2022, une levée de l’interdiction de voyage qui avait été décidée contre les parents de la fillette de 4 ans, arrivée seule en octobre dernier à Lampedusa en Italie, via une embarcation de fortune transportant clandestinement près de 70 migrants.

C’est ce qu’a annoncé Farid Ben Jha substitut du procureur général et porte-parole des tribunaux de Monastir et Mehdia, dans une déclaration à l’agence Tap, sachant que les parents, maintenus en liberté après l’enquête, n’ont pas été acquittées et pourraient être condamnés pour négligence parentale vis à vis d’une enfant mineure et tentative de franchissement illégal des frontières

Les parents de la fille avaient l’intention de rejoindre les côtes italiennes avec leurs deux enfants et avaient donné 24.000 dinars au passeur, mais au départ de cette traversée illégale, le père avait fait monter sa fille à bord de l’embarcation avant de rebrousser chemin pour aider sa femme et leur 2e fille de 7 ans.

A son retour en mer, il a constaté que l’embarcation avait déjà pris le large en affirmant avoir été pris de court et assurant qu’il ne pouvait plus rejoindre sa fille contrainte de faire cette traversée seule avec 70 autres passagers…

En Tunisie, la justice a décidé le rapatriement de la fillette, décision dans l’intérêt de l’enfant, affirme le substitut du procureur, en ajoutant que la partie italienne, qui avait émis de son côté, le souhait de garder la concernée en Italie, actuellement sous la tutelle d’une avocate italienne.

Farid Ben Jha a indiqué à ce propos que l’examen de la situation de la fillette à été reporté à la semaine prochaine.

Y. N.