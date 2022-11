En attendant les résultats des législatives de mi-mandat aux Etats-Unis

Leçon attendue des résultats des élections législatives de mi-mandat aux Etats-Unis : l’absence de contre-pouvoirs peut être désastreuse même dans les plus grandes démocraties. Que dire des démocraties en gestation comme en Tunisie.

Dans le commentaire qu’il a publié aujourd’hui, mardi 8 novembre 2022, l’ancien ambassadeur Elyes Kasri estime que le retour en force des Républicains au Congrès et au Sénat états-uniens pourrait infléchir la position jusqu’au-boutiste du président Biden sur le conflit russo-ukrainien.

«Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l’annonce ce soirée des résultats des élections législatives de mi-mandat aux Etats-Unis d’Amérique aura un impact certain sur la paix et la sécurité mondiales, en permettant à la nouvelle majorité républicaine à la Chambre des représentants ou au Sénat, ou les deux à la fois, de calmer les ardeurs belliqueuses et jusqu’au-boutistes de l’administration Biden et de ses relais atlantistes et européens», écrit M. Kasri, d’autant, précise-t-il que «les Républicains promettent, en cas de victoire aux élections de mi-mandat, de réduire le flux d’armes et le soutien logistique au régime ukrainien qui s’acharne dans sa politique de la terre brûlée quitte à provoquer une apocalypse nucléaire.»

Cependant et quels qu’ils soient, les résultats définitifs des élections législatives américaines de mi-mandat, auront un impact certain «sur la grave tension mondiale et le rôle incitateur joué par l’administration Biden, directement et à travers ses relais en Europe et au sein de la Commission européenne». Et pour les autres peuples du monde, et notamment nous Tunisiens, ils démontreront une fois de plus que, «même dans les plus grandes démocraties, l’absence de contre-pouvoirs peut être désastreuse» et «leur rétablissement ne peut qu’être salutaire», conclut l’ancien ambassadeur.

A bon entendeur !

I. B.