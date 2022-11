Tunisie : Le courage et la détermination d’une mère qui a perdu la vue des suites de violences conjugales

La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Seniors Amel Belhaj Moussa a reçu, ce mardi 8 novembre 2022, une mère de famille qui a perdu la vue, il y a plus d’un an, des suites de violences conjugales et qui élève depuis, seule, ses 4 enfants.

A la demande de la victime, qui a voulu prendre contact avec la ministre afin de lui exposer sa situation familiale, une rencontre a été organisée ce jour au siège du ministère

La femme a perdu la vue suite à une nouvelle scène de violence en 2021 et vit, depuis, dans des conditions difficiles avec ses 4 enfants, bravant le handicap, et les difficultés financières afin d’éduquer ses enfants et leur assurer une vie digne.

Le département indique que la victime ou mère courage a exposé sa situation et que la ministre a décidé une prise en charge particulière pour la famille avec une aide sociale mensuelle de 200 dinars par enfant ainsi que des aides pour leur scolarité, d’autant qu’ils sont tous les 4 mineurs.

D’autre part, la ministre a demandé aux services compétents du ministère de coordonner avec l’Union nationale des malvoyants pour que la victime puisse bénéficier d’un programme de formation afin de lui ouvrir des perspectives d’emploi.

«La ministre a salué la force, la détermination et la persévérance de la victime dans son amère expérience, soulignant qu’elle est un exemple de constance et un modèle qui encourage les femmes à refuser de se taire et à briser le silence face au crime des violences conjugales», lit-on encore dans le communiqué.

