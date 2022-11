Tunisie : Olfa Hamdi veut aider le président Saïed et l’appelle à reporter les législatives

Olfa Hamdi présidente du parti la Troisième République a appelé le président de la république Kaïs Saïed à reporter les législatives, en l’invitant par ailleurs à proclamer l’état d’urgence économique et sociale.

Intervenant sur Jawhara FM, Olfa Hamdi a alerté d’un péril imminent en Tunisie, tout en estimant que la priorité ce jour est de redresser l’économie dans le pays, et en appelant également à un changement de l’actuel gouvernement.

Et de lancer en s’adressant au chef de l’Etat : «Dites-nous comment vous aider M. le président ?», en indiquant qu’à ce jour, le chef de l’Etat est responsable du pays et qu’il doit être soutenu afin de sortir le pays de la crise, ventant au passage, ses compétences et semblant intéressée, tout en se disant prête «à aider le pays à partir de n’importe quel poste, pourvu que la Tunisie s’en sorte»…

«On garde espoir et rien n’est totalement perdu si les bonnes personnes sont à la bonne place. A ce jour, nous avons certains ministres qui semblent avoir honte du président et ils ne savent pas le défendre ni à l’intérieur ni à l’extérieur ni défendre le processus qu’il a entamé», a ajouté la présidente du parti la Troisième république.

Quant à la crise économique, Olfa Hamdi, s’en est pris à la ministre des Finances Sihem Nemsia en la tenant pour responsable des budgets de l’Etat élaborés depuis la révolution de 2011 et en affirmant qu’elle est aussi impliquée dans la décennie noire évoquée par le président Saïed et que son échec se poursuit, selon ses dires.

Olfa Hamdi estime qu’un ministre des Finances doit être capable d’adopter une politique garantissant une croissance économique et doit aussi savoir présenter des garanties au FMI lors des négociations, «contrairement à ce qu’a fait l’actuelle ministre», a-t-elle encore lancé.

Et d’ajouter : «Les ministres doivent savoir gérer les relations internationales et nous devons tous nous unir pour sauver le pays, et le président à lui seul ne peut remédier à la situation. Tout ce qui m’importe c’est l’intérêt de mon pays».

D’autre part, Olfa Hamdi a appelé le président de la République à reporter les élections législatives pour 2024 et de les organiser en même temps que la présidentielle et les élections des membres du Conseil national des régions et des districts.

Elle a aussi demandé au chef de l’Etat de proclamer la loi d’état d’urgence économique et sociale, incluant notamment une réconciliation fiscale ainsi que des mécanismes visant à renforcer la collaboration économique avec les pays voisins, afin de sortir de la crise, et ce avant d’organiser les prochaines élections.

Y. N.