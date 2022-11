Tunisie : Ghannouchi comparaîtra devant le juge d’instruction dans l’affaire Instalingo

Le chef du parti islamiste Ennahdha Rached Ghannouchi comparaîtra devant le juge d’instruction du Tribunal de première instance de Sousse 2, dans l’affaire de la société Instalingo, annonce l’avocat Sami Triki, dans une déclaration ce mercredi 9 novembre 2022 à Mosaïque FM.

A en croire l’avocat citée par la radio, Ghannouchi devra comparaître en tant que suspect dans cette affaire de la société de production de communication et de création de contenu, située à Kalaa El Kebira (Sousse) et dirigée à partir de la Turquie et qui a éclaté en septembre 2021, impliquant notamment des hommes d’affaires, des blogueurs, des dirigeants politiques et des sécuritaires entre autres suspects.

Rappelons que le parquet avait ordonné, en juin dernier, l’ouverture d’une information judiciaire contre 28 personnes soupçonnées d’être impliquées dans cette affaire et a émis au fur et à mesure de l’enquête des mandats de dépôts contre plusieurs suspects, à l’instar de l’ancien porte-parole du ministère de l’Intérieur Mohamed Ali Aroui, qui est actuellement en grève de la faim pour dénoncer son maintien en détention.

Notons que cette société s’était notamment illustrée dans la diffusion de fausses nouvelles et de campagnes de diffamation, en particulier contre les personnalités politiques et médiatiques connues pour leur hostilité au parti islamiste Ennahdha, et que les suspects dans cette affaire encourent de lourdes peines de prison pour de graves chefs d’accusations, liées notamment à la sûreté intérieure de l’État.

Y. N.