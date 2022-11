2014 universitaires tunisiens enseignent à l’étranger

Selon Nizar Ben Salah, le secrétaire général de la Fédération de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), il y aurait 2014 universitaires tunisiens opérant à l’étranger, sur un nombre total estimé à 22 000. (Illustration: Iset Kebili).

Ces 2014 enseignants du supérieur sont rattachés à l’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT) et installés dans les pays du Golfe, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est. Parmi eux, 1811 sont classés professeurs assistants, maîtres de conférences et professeurs de l’enseignement supérieur. Ces derniers représentent 18,56% du total, soit 1 sur 5.

Le responsable syndical, qui a annoncé ces chiffres en marge de l’assemblée générale du Syndicat de base des enseignants de l’Institut supérieur des études technologiques de Kebili (Iset Kebili), jeudi 10 novembre 2022, a expliqué que le nombre d’étudiants de cette dernière institution universitaire, la seule existant dans cette ville du sud-ouest de la Tunisie, est très inférieur à sa capacité d’accueil, malgré la qualité de l’infrastructure dont elle dispose.

Pour remédier à cette situation, Ben Salah a préconisé la mise en place de nouvelles filières plus attractives et présentant de meilleures perspectives de réussite et d’emploi, notant que la profession d’enseignant universitaire et de chercheur n’attire plus les jeunes, en raison de la détérioration du statut social de l’universitaire de façon général.

